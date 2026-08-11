¡Darán el sí! Tini Stoessel confirma su matrimonio con Rodrigo De Paul

La cantante Tini Stoessel puso fin a las especulaciones y confirmó que se casará con el futbolista Rodrigo De Paul.

A través de su cuenta de Instagram, la artista compartió un video de un viaje a París, ciudad que visitó para definir los detalles de su vestido de novia.

"... y un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida", escribió en la descripción del posteo, donde etiquetó al mediocampista del Inter Miami.

En tanto, en el registro la exchica Disney mostró el anillo de compromiso, diciendo: "Me caso (...) Ay, estoy súper emocioanda porque aparte les quiero contar todo: el concepto de mi casamiento, lo que significa para mí y lo que va a representar ese día", declaró.

El polémico romance entre el jugador de la selección argentina y la intérprete de "Violetta" inició a fines de 2021, en medio de fuertes acusaciones de infidelidad contra el deportista de parte de su expareja, Camila Homs.

En tanto, la primera aparición pública de la pareja se dio en abril de 2022, cuando fueron fotografiados de la mano en Ibiza. Un año más tarde, se separaron temporalmente, retomando el noviazgo a inicios de 2025.