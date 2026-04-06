Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.0°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Personajes

Decretan arresto nocturno para Jean Paul Pineda por deuda de pensión alimenticia

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Según Faloon Larraguibel, el futbolista lleva dos años sin cumplir con sus deberes económicos con sus hijos en común.

Decretan arresto nocturno para Jean Paul Pineda por deuda de pensión alimenticia
 ATON (archivo)
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este lunes, el Tribunal de Familia decretó que Jean Paul Pineda deberá cumplir arresto domiciliario nocturno, en el marco de la demanda por pensión de alimentos presentada por su exesposa, Faloon Larraguibel.

La medida contempla 15 días de reclusión nocturna, luego de que se acreditara el incumplimiento de deberes económicos correspondiente a los tres hijos que ambos tienen en común.

El caso se originó tras la denuncia presentada porla exYingo, quien anteriormente había señalado que el exfutbolista no solo dejó de cumplir con los pagos, sino que además se habría mantenido ausente en la vida de los tres niños: Luciana, Jean Paul y Augusta. 

Además del arresto nocturno, el tribunal decretó otras medidas cautelares como arraigo nacional y la suspensión de la licencia de conducir del deportista.

Por ahora, la resolución ya se encuentra vigente y Pineda deberá cumplir las medidas impuestas, mientras se mantiene el proceso judicial por el pago de la pensión alimenticia adeudada.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada