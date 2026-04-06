Decretan arresto nocturno para Jean Paul Pineda por deuda de pensión alimenticia

Este lunes, el Tribunal de Familia decretó que Jean Paul Pineda deberá cumplir arresto domiciliario nocturno, en el marco de la demanda por pensión de alimentos presentada por su exesposa, Faloon Larraguibel.

La medida contempla 15 días de reclusión nocturna, luego de que se acreditara el incumplimiento de deberes económicos correspondiente a los tres hijos que ambos tienen en común.

El caso se originó tras la denuncia presentada porla exYingo, quien anteriormente había señalado que el exfutbolista no solo dejó de cumplir con los pagos, sino que además se habría mantenido ausente en la vida de los tres niños: Luciana, Jean Paul y Augusta.

Además del arresto nocturno, el tribunal decretó otras medidas cautelares como arraigo nacional y la suspensión de la licencia de conducir del deportista.

Por ahora, la resolución ya se encuentra vigente y Pineda deberá cumplir las medidas impuestas, mientras se mantiene el proceso judicial por el pago de la pensión alimenticia adeudada.