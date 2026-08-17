Defensa de Ivette Vergara acusó error de Carabineros por su detención

La periodista y conductora de televisión Ivette Vergara es formalizada este lunes por el delito de conducción temeraria.

Tras ser sorprendida en la Costanera Norte manejando a más de 160 kilómetros por hora en un tramo con una velocidad máxima permitida de 100 kilómetros por hora, fue detenida durante la tarde de este domingo en la comuna de Vitacura.

En el Centro de Justicia, su abogado Pablo Aqueveque apuntó a un error de Carabineros, asegurando que la animadora cree que el radar captó la velocidad de otros vehículos que la venían adelantando.

Aunque reconoció circular a exceso de velocidad, la conductora negó que fuera la indicada por la información policial.

"Ella cree que iba a exceso de velocidad, ella reconoce y cree que iba a exceso de velocidad, pero ella no cree que haya ido a 161 kilómetros por hora, que es lo que dice el radar", aseguró Aqueveque, sino que corresponde a la velocidad "dos vehículos que dice que pasaron muy rápido por el lado de ella".

La defensa solicitará la suspensión condicional del proceso, asegurando que "ella está tranquila" y que "le afectó un poco el hecho de que los padres la vieran en prensa por este motivo. Es primera vez que ella comete eventualmente un delito".