"Desalmada e inhumana": Padre de motorista atropellado por Fran Maira acusa abandono

A cuatro meses del grave accidente, la familia del motorista atropellado por Fran Maira arremetió brutalmente contra la influencer.

El pasado 23 de febrero, la miembro del jurado de "¿Cuánto vale el show?" protagonizó una colisión en Lo Barnechea a solo cuadras de su casa, donde arrolló a un repartidor de delivery extranjero al no respetar la flecha de un semáforo.

Si bien, la también cantante y su padre se habían comprometido a apoyar a la familia de Mayerson Zapata, víctima del accidente, el padre del joven aseguró que no sigue en contacto con la exchica reality y que esta no ha prestado ningún tipo de ayuda.

"Desalmada e inhumana"

En conversación con "Zona de Estrellas" (Zona Latina), Luis Zapata detalló que su hijo se encuentra internado en un centro de rehabilitación en Puente Alto.

"Tuvo un daño cerebral demasiado crítico. Le realizaron de 9 a 10 cirugías y la más grave es la de su cerebro (...) Él está en estado vegetal, necesita un cuidado al máximo y no lo ha tenido", explicó, señalando que el joven apenas sabe lo que sucede a su alrededor.

Al consultarle si ha recibido ayuda de parte de Maira y su entorno, el hombre señaló que "ella no se ha acercado y ni siquiera ha dado una disculpa como debería ser de familia a familia. Menos nos han brindado ayuda económica, sería lo mas decente luego de cuatro meses de lo ocurrido".

"(Francisca) es una desalmada, muy inhumana (...) No creí que en el mundo hubiera personas tan vacías. Y aquí me encontré con una de las más vacías, no tengo palabras para describirla", declaró el colombiano sobre el rostro de TV.

Asimismo, Zapata desmintió los dichos de la participante de "Fiebre de Baile" en redes sociales, donde afirmaba que estaba en contacto con los cercanos al joven.

"Es falso, los primeros días él (papá de Fran) y yo nos juntamos tres veces; fue a la clínica, le di toda la confianza para que ella se acercara", relató.

Finalmente, Luis reveló que Francisca había prometido visitar a Mayerson el pasado mes por su cumpleaños, afirmando que le llevaría un regalo. Sin embargo, nunca apareció.