Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial y bruma
Santiago13.8°
Humedad66%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Personajes

Detienen a sujeto que amenazó de muerte a Lady Gaga

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El hombre de 42 años quería asesinar "a tantas personas como sea posible".

Detienen a sujeto que amenazó de muerte a Lady Gaga
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Policía de Miami arrestó a un hombre de 42 años acusado de amenazar en Instagram con matar a la artista Lady Gaga y "a tantas personas como sea posible" antes de quitarse la vida.

Marc Harold Leverant compareció este jueves ante un tribunal de la ciudad de Florida y enfrenta un delito grave de segundo grado por amenazas escritas de muerte o lesiones corporales, según anunció la jueza Mindy S.Glazer.

Además de los mensajes contra la cantante, Leverant también profirió amenazas contra el Departamento de Bomberos de Miami, el Miami Dade College, el Miami Worldcenter y el productor de teatro David Geffen.

El hombre fue arrestado el miércoles en el centro de Miami después de que el Centro de Operaciones contra el Crimen en Tiempo Real del condado de Miami-Dade advirtiera a la Policía sobre las publicaciones de Leverant, según el medio local 7 News Miami.

Sin embargo, la Policía no reveló el contenido de los mensajes.

La jueza impuso a Leverant una fianza de 7.500 dólares, además de la prohibición de poseer armas de fuego o munición.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada