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Tópicos: Magazine | Personajes

Disley Ramos recordó su romance con Luis Jimenez tras escándalo amoroso: "No lo repetiría"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Ambos tuvieron una relación a mediados de 2025 tras conocerse en un reality show.

Disley Ramos recordó su romance con Luis Jimenez tras escándalo amoroso:
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La influencer Disley Ramos se refirió al escándalo amoroso reciéntemente protagonizado por Luis Jiménez y recordó su romance junto al exfutbolista.

Durante su visita al programa "Plan Perfecto", Ramos fue consultada sobre si recomendaría al "Mago" como pareja a raíz del quiebre de este con Gala Caldirola.

"No", señaló tajantemente Disley Ramos, agregando que "uno tiene que tener una pareja que esté con cabos sueltos y libre en todo aspecto".

"Yo no volvería a repetir una experiencia así", remató Ramos.

Al cierre la influencer señaló que "no soy de ningún team más que del mío, soy team Disley".

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