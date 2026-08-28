Disley Ramos recordó su romance con Luis Jimenez tras escándalo amoroso: "No lo repetiría"

La influencer Disley Ramos se refirió al escándalo amoroso reciéntemente protagonizado por Luis Jiménez y recordó su romance junto al exfutbolista.

Durante su visita al programa "Plan Perfecto", Ramos fue consultada sobre si recomendaría al "Mago" como pareja a raíz del quiebre de este con Gala Caldirola.

"No", señaló tajantemente Disley Ramos, agregando que "uno tiene que tener una pareja que esté con cabos sueltos y libre en todo aspecto".

"Yo no volvería a repetir una experiencia así", remató Ramos.

Al cierre la influencer señaló que "no soy de ningún team más que del mío, soy team Disley".