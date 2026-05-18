DJ Méndez desafía a Américo a una pelea "para arreglar cuentas" tras formalización por VIF

El músico DJ Méndez hizo una inesperada invitación a Américo, llamándolo a subir al ring para pelear contra él.

Mediante un vídeo, el intérprete de "Lady" repasó viejos conflictos con el cantante de cumbia -que, según detalló, vienen desde Suecia- afirmando que la denuncia por violencia intrafamiliar interpuesta por Yamila Reyna fue "la guinda de la torta".

"Tengo un reto que hacerle a una persona por algo personal, por algo que está pasando, y eres tú, Américo", partió diciendo en un vídeo de Instagram.

"Américo, escúchame bien lo que te voy a decir, que tenemos que arreglar cuentas. Una, porque hiciste algo que no se debe hacer. Ya pasaste por un juez y lo que diga el juez es una cosa, pero lo que tú sabes, lo que hiciste, es otra y eso lo sabes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Te hago un reto. Tú y yo, aquí, en el ring, en forma deportiva, profesional", continuó, haciendo referencia a la audiencia de formalización que el ariqueño vivió la semana pasada.

Bajo esta línea, el artista explicó que la pelea no será "de violencia ni picado", añadiendo que, en caso de no aceptar "vas a quedar mal ante todo Chile, porque si puedes con una mujer y te las das de choro con una mujer, hazlo con un hombre, como yo".

Finalmente, Méndez llamó a sus seguidores a incentivar al cantante de cumbia para la pelea: "Que el hombre se suba al ring y demuestre si es hombre o no. No con las mujeres, sino que con los hombres".

Las divididas reacciones tras el polémico desafío de DJ Méndez

El sorpresivo reto generó inmediatas repercusiones en el espectáculo nacional. Uno de los primeros en reaccionar fue el cantante Leo Rey, quien encendió las redes sociales al comentar con humor: "Yo me encargo del fatality", reviviendo de paso su conocida rivalidad con Américo.

Sin embargo, la iniciativa también despertó profundas críticas por parte de los medios, recibiendo un duro cuestionamiento de parte de Andrea Arístegui en "Contigo en la Mañana", quien reprobó la actitud de DJ Méndez al afirmar que su mensaje representaba "el ejemplo más burdo de masculinidad tóxica".

En esa misma línea, la comunicadora lamentó que se intente normalizar la idea de resolver todo a golpes, tachando el registro de estar fuera de lugar. "Nosotros los hombres somos machitos, nos arreglamos a combo, te espero a la salida. Esa cuestión tan fuera de lugar. No le encuentro ninguna gracia"', sentenció de forma categórica.

Por su parte, la opinóloga Claudia Schmidt también arremetió con todo contra el rapero en sus redes sociales, asegurando que desafiar a otro para ver quién es más macho "no es de hombres". Fiel a su estilo directo, la uruguaya criticó que conviertan la situación en "un show de dos gallitos de poca monta" que, según sus palabras, "da mucha vergüenza".