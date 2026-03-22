Doctora Polo reveló que necesita delicada cirugía: "Recen por mí"

La abogada y presentadora Ana María Polo, conocida como la "Doctora Polo", generó preocupación entre sus seguidores tras anunciar que será sometida a una operación en sus cuerdas vocales.

"Me voy a operar de las cuerdas vocales; como han notado, estoy un poco ronca", señaló la conductora de "Caso Cerrado" a través de un video publicado en sus redes sociales, donde explicó que la intervención responde a un desgaste acumulado por años de uso intensivo de su voz.

"Esto le pasa a mucha gente que usa mucho la voz", agregó, detallando que se trata de una condición frecuente en personas que hablan de forma constante o fuerzan las cuerdas vocales, según le indicaron los especialistas.

"A cada uno de esos 23 millones de seguidores (...) les pido una oración porque, sin mi voz, ¿qué voy a hacer?", expresó, realizando un llamado directo a su audiencia y generando múltiples reacciones de apoyo en redes sociales.

Pese al procedimiento, la comunicadora aseguró que se encuentra con buen ánimo. "Estoy bien, estoy fuerte", comentó, agradeciendo además el respaldo que ha recibido por parte de sus seguidores a lo largo del tiempo.

Si bien, la operación estaba programada para este viernes, la comunicadora informó que no pudieron realizarla, señalando que dará actualizaciones cuando se lleve a cabo.