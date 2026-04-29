Don Francisco niega haber cuestionado a Leonardo Farkas: "No tendría por qué decirlo"
El histórico animador respondió a los dichos del empresario, quien se ha distanciado de la Teletón.
Mario Kreuztberger respondió a los dichos de Leonardo Farkas, quien confesó estar distanciado del animador.
Durante una entrevista con el programa "Primer Plano" de Chilevisión, el empresario fue consultado por su distancia con Don Francisco y las ausencias en las últimas ediciones de la Teletón.
En este contexto, el filántropo aseguró que la leeynda de la televisión chilena había cuestionado el origen de su dinero.
"Una cosa así... no sé exacto cómo lo dijo él o cómo lo puso la prensa", explicó, señalando que "el día lunes llegó a mi oficina el Servicio de Impuestos Internos (SII)".
De todas formas, Farkas afirmó que, pese a que esta situación lo incomodó, sigue aportando a la cruzada solidaria de una forma "más anónima".
Por su parte, el histórico rostro de Canal 13 respondió al empresario en Una Nueva Mañana de Cooperativa, mostrando sorpresa por la polémica.
"Yo puedo asegurar que jamás dije eso. Yo me desayuno con eso. Yo no sabía", partió explicando.
Asimismo, Kreutzberger afirmó que nunca hizo cuestionamientos sobre el patrimonio de Farkas: "Estoy convencido en este momento que yo no dije eso porque no tendría por qué decirlo y porque no lo pienso".