Eduardo de la Iglesia se disculpó con Hugo Valencia: "Yo no soy homosexual y no sé"

El animador Eduardo de la Iglesia salió a pedir disculpas al periodista Hugo Valencia luego de realizar bromas en torno a la orientación sexual de este último en pantalla.

Fue durante una emisión de "Plan Perfecto" que De la Iglesia hizo un juego de palabras que involucraba a Valencia y las cornetas, mofándose de la pública homosexualidad del comunicador.

Ante esto el rostro de Zona Latina respondió con todo y calificó a su colega como "el paladín de la buena educación". "El que hace dos días le estaba dando clases a Sergio Rojas de cómo tratar a las personas, está jugando con comentarios pasivo-agresivos y homofóbicos", agregó.

"Compañero, no tengo ningún problema, de hecho lo hago bastante bien, el manejar las cornetas. Lo que sí me gusta de lo que dijiste es que queda de manifiesto lo mal educado que tú sí eres. Andas defendiendo a las mujeres y de cómo hay que tratarlas, pero tú a los homosexuales los puedes tratar como quieras", concluyó Valencia.

La respuesta de Eduardo de la Iglesia

Tras conocerse los dichos de Hugo Valencia, Eduardo de la Iglesia señaló que se había puesto en contacto con el periodista para pedirle disculpas y aprovechó de hacerlo públicamente frente a las cámaras.

"Nunca he sido homofóbico ni discriminador, y lo que menos me considero es mal educado. Sí puedo ser tonto y pavo, pude haber usado mal las palabras. Te quiero pedir disculpas, Hugo, y lo que menos quiero es hacerte daño", señaló el animador.

"Yo no soy homosexual y no sé qué es que te molesten a los 13 años y te hagan tallas con la corneta y esas cosas que uno hace sin querer", agregó De la Iglesia.