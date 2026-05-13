El cariñoso besito entre Pedro Pascal y Stephen Colbert

Stephen Colbert se encuentra viviendo sus mejores días antes del final de su programa, con grandes invitados que no han dudado en declarar su cariño y afecto al presentador de "The Late Show" de formas muy expresivas.

Ahora fue el turno del chileno Pedro Pascal, quien llegó hasta el late show para promocionar su película "The Mandalorian and Grogu", que lleva al mandaloriano "Din Djarin" a la gran pantalla luego de tres temporadas de la serie en Disney+.

En su reencuentro, el actor no tardó en exigir un besito del comediante estadounidense al reconocer sus "celos" por el beso que Colbert le dio a Jimmy Fallon la noche anterior, cuando reunió sus "mejores amigos" televisivos en su programa.

"Me puse celoso", dijo entre risas y aplausos de la audiencia.

Pero no fue la única muestra de cariño que recibió Colbert en el programa, pues también tuvo como invitada a Julia Louis-Dreyfus, donde la actriz de "Veep" le regaló un tributo como su personaje de "Selina Meyer", con infaltables e hilarantes insultos escritos por los mismos guionistas de la premiada serie.

Fue ahí donde Louis-Dreyfus bromeó con sumarse a la lista de invitados que Colbert ha besado en su programa. "Nadie nos está mirando. Esto queda entre nosotros", dijo con hilarante complicidad.

La audiencia estalló en aplausos cuando ambos se dieron un beso, con el propio Colbert celebrando que "hasta ahora la entrevista va muy bien". Al final de la conversación, Louis-Dreyfus se despidió con otro beso, entre risas y celebración del público.

"The Late Show" dejará de emitirse el 21 de mayo después de que el canal CBS anunciara su cancelación en 2025, en medio de las negociaciones de fusión entre su propietaria, Paramount, y la empresa Skydance.