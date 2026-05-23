El complejo estado de salud de Katherine Orellana: estuvo con riesgo vital

La cantante Katherine Orellana atraviesa un complejo cuadro de salud a raíz de una peritonitis, que incluso la tuvo en riesgo vital.

Tras varios reportes sobre su estado, la exRojo explicó a "Primer Plano" que todo partió a raíz de la cirugía bariátrica a la que se sometió hace años.

"Estuve en riesgo vital. Se me perforó parte de mi intestino porque tenía unas úlceras que fueron desde, digamos, el bypass gástrico, y no me cuidé", contó.

Además, la artista confesó que, creyendo que se trataba de un cuadro de estrés, abusó del medicamento keterolaco, que terminó "debilitando mis paredes del intestino, esta úlcera se rompió y me perforó. Me llevó una peritonitis".

"Ha sido súper difícil. Quiero agradecer a toda la gente que se ha preocupado, mi familia, en especial a mi papá, a mis hermanas, a mi hijo", añadió, indicando que, pese a salir de riesgo vital, sigue hospitalizada en busca de donantes de sangre.

"A lo mejor muchos me van a criticar irresponsable, pero yo tengo mucho que agradecer a la gente que se preocupa por mí, que hoy en día ven en mí una persona que está cambiada, renovada y sigue así", sostuvo, agregando que "yo creo que era lo último que faltaba reparar. Fuerte. Pero ya es importante que salí del riesgo vital. Dios me dio nuevamente la vida. Estoy viva".