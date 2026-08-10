"El juicio público lo acepto": Neme tras accidente de tránsito en Las Condes

Tras protagonizar un accidente de tránsito la noche de este viernes en la comuna de Las Condes, el animador José Antonio Neme rompió el silencio asegurando que "es mi deber darle la cara al público como siempre lo he hecho en mi carrera".

El conductor de "Mucho Gusto" ocupó la pantalla de Mega para realizar una extensa reflexión sobre el suceso, relatando lo ocurrido al colisionar con una motocicleta y la posterior visita que hizo a la clínica donde fue internado Héctor, el repartidor venezolano de 30 años con quien colisionó.

"Venía en el auto escuchando música y me detengo en la luz, que es lo que se ve precisamente en el video, y luego probablemente enfrento el cambio de luz de una manera algo ansiosa", reconoció Neme al conversar con su compañera Karen Doggenweiler.

El animador hizo ver que, al igual que muchos automovilistas, no quería permanecer detenido mucho tiempo en el semáforo de noche y, "cuando asumí que venía el cambio de luz", no alcanzó a avanzar mucho: "Avanzo, agarro la marcha, asumiendo que estábamos en el cambio de luz (…) enfrento rápido el cambio de luz y sentí el golpe. Ni siquiera alcancé a llegar a la mitad de la calle. Es muy fuerte la sensación, sentí el golpe y no sé qué pasó: yo no lo vi a él, no vi la moto, no vi nada".

Tras el choque, Neme señaló que se bajó del auto y corrió hacia donde estaba el motociclista, encontrándose con una "escena bien espantosa".

"Estaba ahí tumbado, Héctor estaba dado vuelta (…) no quise tocarlo, yo quería que él me hablara, porque pensé que podía haber estado muerto. Vi que sus ojos estaban abiertos y empecé a gritar para que salieran algunos vecinos o las personas que estaban alrededor", dijo el conductor, con la voz quebrada.

"Hay gente que cree que yo soy un canalla"

Tras completar los procedimientos policiales de rigor para colaborar activamente con el esclarecimiento de las responsabilidades del hecho, incluyendo alcotest y narcotest, durante la jornada del sábado visitó a Héctor en la Clínica Las Condes y se comprometió a ayudar a su pareja, Génesis, "como pueda en lo que ellos necesiten".

"Al verlo me quedé un poco más tranquilo", señaló Neme, indicando que "lo vi en un estado estable, pero dentro de una condición evidentemente compleja, porque la fractura es múltiple en la pierna, y eso va a requerir que él sea intervenido durante la semana".

Junto con agradecer el apoyo que ha recibido en los últimos días, también hizo referencia a las críticas y cuestionamientos en su contra, asegurando que "el juicio público lo acepto, es parte del debate nacional al respecto de estos temas. Hay gente que cree que yo soy un canalla, otros asumen que fue un accidente, y yo todas esas opiniones las recibo".

Neme también hizo referencia a un viralizado registro en el que es insultado por otros motociclistas venezolanos que trabajan como repartidores de aplicación: "Había unos Rappi que pararon y me insultaron, pero la verdad es que no me di cuenta. Estaba tan preocupado de Héctor y de pedir ayuda que no sé si me insultaron, que me dijeron que lo había matado. La verdad es que di cuenta después cuando vi las imágenes".