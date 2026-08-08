"Lloraba preocupado": la reacción de Neme tras accidente de tránsito en Las Condes

El animador José Antonio Neme protagonizó un accidente de tránsito la noche de este viernes en la comuna de Las Condes.

Según antecedentes, la colisión ocurrió alrededor de las 23:00 horas en la intersección de Alonso de Córdova con Los Militares, cuando el automóvil del periodista colisionó con una motocicleta.

Pese a quedar con diversas lesiones, el motorista venezolano -que fue trasladado a la Clínica Las Condes- quedó fuera de riesgo vital.

En tanto el comunicador, que marcó negativo en los exámenes de alcohol y drogas, fue trasladado a la Comisaría Nº17 de Las Confes, quedando finalmente apercibido.

La reacción de Neme

Tras el choque, la periodista Paula Escobar reveló detalles sobre la reacción del rostro de Mega.

"No huyó, se acercó y todos los vecinos quedamos ahí viendo que estuviera bien", relató una testigo a la comunicadora.

Asimismo, la fuente contó que el conductor del vehículo menor permaneció consciente a la espera de la ambulancia, pese a los fuertes dolores en su pierna.

Por otro lado, el creador de contenido Danilo 21 recibió otro testimonio, donde hablaban del estado emocional de Neme tras el impacto. "Literal él lloraba preocupado por el joven de la moto", aseguraron.

De momento, las causas exactas del siniestro vial están bajo investigación.