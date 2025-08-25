El "mea culpa" de Karol Lucero tras episodio de infidelidad: "No espero que me perdonen"

Este domingo, Ilaisa Henríquez, mejor conocida como DJ Isi Glock, volvió a aparecer en "Primer Plano" para hablar de su affaire con Karol Lucero.

"Yo soy una persona que expone todo y no me da miedo seguir exponiendo esto y mucho más. Siento que se gana cada funa y siempre intenta salir al día siguiente con una excusa para hacerle nanai a la situación y lavar su imagen para quedar como héroe", fue parte de lo que dijo la mujer en el espacio de Chilevisión.

El "mea culpa" de Karol Dance

Tras los dichos de la joven, el ex Yingo utilizó sus redes sociales para abordar la mencionada entrevista, reflexionando el episodio de infidelidad a su esposa, Fran Virgilio.

"Anoche volví a ver cómo un tema doloroso para mi y mi entorno siguió en la palestra. Lo entiendo, así funciona la televisión y la industria. Pero quiero dejar algo claro: lo que viví, lo que conté y lo que asumí, ya lo hice de frente y con responsabilidad", partió diciendo.

Bajo esta línea, el comunicador afirmó que eligió contar su verdad "sin culpar a terceros, porque entendí que la única responsabilidad aquí es mía".

"No me corresponde a mí validar ni desmentir cada historia que sigan agregando; no me extrañaría aparecieran más personas tratando de colgarse en busca de autopromoción. La audiencia ya sabe distinguir y al final es el karma inmediato que merezco por mi pésimo actuar", agregó.

Posteriormente, Lucero señaló que "da igual que digan que la otra persona (Ilaisa) es mitómana" ya que, "aunque todo eso sea cierto, no borra mi falta (...) yo soy el único culpable de haber fallado a la persona que amo. Eso es lo que realmente me duele, y lo que me avergüenza".

"Hoy solo quiero ofrecer disculpas y dar un paso al costado en el tema, para reflexionar, seguir con la ayuda de responsabilidad afectiva y trabajar en mí mismo. No espero que me perdonen cuando aún ni yo logro perdonarme. Lo que sí espero es algún día ser mejor persona que la que fui en este momento", sentenció.