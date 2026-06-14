El Rubius se enteró en directo de la muerte de su amigo, el youtuber Gaspi

Streamers de toda Hispanoamérica han comenzado a reaccionar a la muerte de Gaspi, uno de los youtubers argentinos más conocidos, quien falleció tras el choque de dos helicópteros en Río de Janeiro, Brasil.

En medio de una transmisión en vivo de Fortnite, El Rubius se enteró de la noticia. Primero supo de la muerte de Oliver Tree, quien también iba en el helicóptero.

"La verdad es que se me han quitado las ganas de ver todo, gente. No sé. Nada, me voy a salir. No, no me siento... Qué raro, tío. Es una persona con la que he hablado mucho y siempre ha sido superbuena gente conmigo. Me dejó usar un montón de canciones suyas en mis vídeos", aseveró con la voz entrecortada.

"No es alguien random para mí", agregó.

Luego leyó que Gaspi también estaba en el helicóptero, lo que lo dejó sin palabras.

"No me gustan estas situaciones, chicos, voy a cerrar el directo", dijo y finalizó el stream.

Cabe destacar que ambos creadores de contenido habían forjado una amistad en eventos y transmisiones compartidas.