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Tópicos: Magazine | Personajes

Oliver Tree y youtuber Gaspi murieron por choque de helicópteros en Brasil

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Oliver Tree había hecho su debut musical en Chile el pasado 2 de junio de 2026.

Gaspar Prim, conocido como "Gaspi", era amigo cercano de Ibai Llanos y formó parte de "La Velada del Año V".

Oliver Tree y youtuber Gaspi murieron por choque de helicópteros en Brasil
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Las autoridades de Río de Janeiro confirmaron las identidades de los fallecidos en el choque de dos helicópteros en Brasil. Entre ellos están el cantante estadounidense Oliver Tree y el famoso youtuber argentino Gaspi.

Todo ocurrió durante esta mañana en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, al suroeste de Río de Janeiro. 

Los otros fallecidos en el accidente fueron el cineasta argentino Lucas Vignale, el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves, conocido como "Lucas Frota", y los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac, este último el único ocupante del segundo helicóptero.

El excéntrico cantante estadounidense, intérprete de "Alien Boy" y "Life Goes On", había tenido su debut hace pocos días en Chile, especificamente el pasado 2 de junio donde tocó en Club Subterráneo.

Gaspar Prim, mejor conocido como Gaspi, se hizo famoso entrevistando transeuntes en las calles de Argentina con su característico humor y su típico "buenassss". Tenía casi 3 millones de seguidores.

También había participado de "La Velada del Año V", evento de boxeo organizado por el streamer español Ibai, con quien tenía una cercana amistad e incluso viajaron juntos a Lima para realizar un video juntos.

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