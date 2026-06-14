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Tópicos: Mundo | Brasil | Sucesos

Dos helicópteros chocaron en Brasil: Al menos seis muertos

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Ocurrió esta mañana en Río de Janeiro, donde múltiples piezas y fragmentos de los aparatos salieron proyectados hacia los edificios residenciales y comerciales aledaños.

Además, posteriormente, una de las aeronaves cayó dentro de un estacionamiento privado e incendió a cerca de 20 automóviles.

Dos helicópteros chocaron en Brasil: Al menos seis muertos
 Unplash

Cinco cuerpos fueron hallados por equipos de emergencia al interior de un helicóptero, mientras que la sexta víctima fue encontrada dentro del segundo.

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La colisión de dos helicópteros la mañana de este domingo en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro (Brasil), deja un saldo de al menos seis personas fallecidas, según informaron fuentes oficiales.

En declaraciones a medios de comunicación, el portavoz del Cuerpo de Bomberos, Fabio Contreiras, detalló que el accidente aéreo se registró exactamente a las 8:59 hora local (7:59 horas en Chile) y que, al llegar, los equipos de rescate localizaron inicialmente cinco cuerpos dentro de una de las aeronaves.

La sexta víctima fatal fue hallada en el segundo helicóptero, el cual cayó a unos cien metros de distancia del primer punto de impacto.

Una de las aeronaves se incendió tras caer dentro de un estacionamiento privado y el fuego destruyó a unos veinte automóviles eléctricos que se encontraban estacionados en el lugar.

El vocero reportó que, debido a la fuerza del impacto en el aire, múltiples piezas y fragmentos de los helicópteros salieron proyectados hacia los edificios residenciales y comerciales aledaños.

Las unidades de emergencia trabajan en el lugar del siniestro para asegurar la zona. Hasta el momento, no se conocen las identidades de las víctimas ni las causas que originaron la colisión.

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