Elon Musk quiere hacer una versión "históricamente correcta" de "La Odisea" con IA

Elon Musk, la persona más rica del mundo, sigue en su campaña contra la película "La Odisea", la épica de Christopher Nolan que conquistó a la crítica y que arrasó en la taquilla global en su primera semana, asegurando que "creará" su propia adaptación de la obra atribuida a Homero usando inteligencia artificial (IA).

El billonario ocupó su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter y de la que es dueño, para anunciar que su herramienta de IA, Grok Imagine, hará su propia versión de "La Odisea" que será "históricamente correcta", pese a que se trata de una obra de ficción y fantasía.

"Antes de que termine este año, Grok Imagine producirá una película de larga duración de 'La Odisea' que sea históricamente correcta y fiel al arte de Homero", escribió Musk, compartiendo un video de la historia generado por IA.

El dueño de X y Tesla ha sido muy crítico de las elecciones de Nolan para el elenco de la película, como Lupita Nyong'o ("Helena de Troya") y Elliot Page ("Sinón"), emitiendo y compartiendo declaraciones racistas y transfóbicas en su red social.

Sin embargo, su campaña para afectar negativamente a "La Odisea" de Nolan no tuvo ningún efecto más allá de X, con más de 263 millones de dólares recaudados en su primera semana a nivel global y con miras a convertirse en la cinta más taquillera de la carrera de Nolan.