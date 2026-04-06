Elvira López hizo furioso descargo en "Primer Plano": "Estoy emputecida"

La actriz Elvira López realizó un furioso descargo en el programa "Primer Plano" en respuesta a un reportaje que intentaba mostrar su presente alejada de la televisión.

Tras la emisión de la nota periodística, en la que se señalaba que la ex "Brujas" no tenía contacto con su familia y sus excolegas, la mismísima López llamó al espacio para entregar su versión.

"Estoy emputecida por decir lo menos, de qué trata esto, qué mierda es esta falacia que dicen en la televisión. Y además me siento absolutamente traicionada con el editor de este programa, que habló hace dos horas con nosotros y nos dijo una cosa opuesta a lo que iban a mostrar", dijo con evidente enojo.

En ese sentido aclaró que "estoy absolutamente bien, no vivo en Cau Cau, vivo en Santiago, no sé de dónde mierda inventaron eso o que estaba mal. Si no estoy en nada como actriz es por una cuestión personal".

Elvira López recalcó que "no quiero ser más actriz, no quiero estar más en la televisión" y le anunció a "Primer Plano" que recurriría a la justicia: "Te repito Francisca, cuando termine este programa voy a comunicar con mi abogado para entablar una querella criminal", advirtió.