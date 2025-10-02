Eric Dane reaparece tras ser diagnosticado con ELA: está en silla de ruedas

El actor Eric Dane, que fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), ha causado preocupación entre sus seguidores.

Según imágenes de Daily Mail, el intérprete de "Grey's Anatomy" y "Euphoria" fue captado en el aeropuerto de Washington D.C. en silla de ruedas junto a un asistente, que lo ayudaba a moverse.

Consultado por los fotógrafos sobre su estado de salud, el artista se limitó a contestar: "Mantengan la fe, hombre".

Eric Dane, 52, is now in a wheelchair and struggles to speak... as insiders give heartbreaking update on his decline https://t.co/9WLfqcYqhs — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 30, 2025

Asimismo, el congresista estadounidense Eric Swalwell compartió imágenes de un encuentro con el actor, donde discutieron sobre la necesidad de proyectos destinados al tratamiento de pacientes con ELA.

"Es desgarrador. Mis hijas están sufriendo mucho y solo estamos intentando superarlo. Contamos con algunos terapeutas profesionales que nos están ayudando y simplemente estamos tratando de tener algo de esperanza y hacerlo con dignidad, gracia y amor", declaró recientemenete su esposa, la actriz Rebecca Gayheart, a la revista People.

La aparición de Dane sucede a dos semanas de que cancelara su aparición en la ceremonia de los premios Emmy 2025.