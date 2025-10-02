Síguenos:
Tópicos: Magazine | Personajes

Eric Dane reaparece tras ser diagnosticado con ELA: está en silla de ruedas

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El actor de "Grey's Anatomy" y "Euphoria" ha causado preocupaciones por su delicado estado de salud.

Eric Dane reaparece tras ser diagnosticado con ELA: está en silla de ruedas
El actor Eric Dane, que fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), ha causado preocupación entre sus seguidores. 

Según imágenes de Daily Mail, el intérprete de "Grey's Anatomy" y "Euphoria" fue captado en el aeropuerto de Washington D.C. en silla de ruedas junto a un asistente, que lo ayudaba a moverse. 

Consultado por los fotógrafos sobre su estado de salud, el artista se limitó a contestar: "Mantengan la fe, hombre". 

Asimismo, el congresista estadounidense Eric Swalwell compartió imágenes de un encuentro con el actor, donde discutieron sobre la necesidad de proyectos destinados al tratamiento de pacientes con ELA. 

"Es desgarrador. Mis hijas están sufriendo mucho y solo estamos intentando superarlo. Contamos con algunos terapeutas profesionales que nos están ayudando y simplemente estamos tratando de tener algo de esperanza y hacerlo con dignidad, gracia y amor", declaró recientemenete su esposa, la actriz Rebecca Gayheart, a la revista People

La aparición de Dane sucede a dos semanas de que cancelara su aparición en la ceremonia de los premios Emmy 2025. 

@swalwelleric

It was an honor to meet with @iamalsorg and my friend @realericdane to discuss the urgent need for progress in the fight against ALS. From investing in innovative treatments to ensuring access to quality care, we must do more to support patients, families, and researchers.

♬ original sound - swalwell

