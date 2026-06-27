Zelenski denuncia ataques rusos con 1.500 bombas, 1.400 drones y 19 misiles en siete días

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunció este sábado que en la última semana Rusia atacó a Ucrania con 1.500 bombas guiadas, 1.400 drones y 19 misiles de distinto tipo, incluidos sistemas balísticos, que tuvieron como objetivo la población, viviendas normales e infraestructura civil.

"Sólo a lo largo de esta semana se han lanzado cerca de 1.400 drones de ataque, casi 1.500 bombas aéreas guiadas y 19 misiles de distintos tipos, entre ellos misiles balísticos", señaló Zelenski en su cuenta de Telegram.

"Los rusos atacan con distintos tipos de armas a la población, a viviendas normales y a nuestra infraestructura civil", abundó.

"Por desgracia, casi a diario hay víctimas de este terrorismo. Y la amenaza de estos ataques rusos sigue siendo constante", señaló Zelenski en una jornada en la que sólo en la ciudad oriental de Zaporiya un bombardeo nocturno perpetrado por Rusia dejó nueve heridos, incluidos dos niños, según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

"Durante esta semana, quince de nuestras regiones han sido objeto de ataques por parte de Rusia. Los bombardeos sobre Jersón, Zaporiyia, Járkov y Sumi son prácticamente diarios", lamentó Zelenski, que añadió a su mensaje un vídeo con imágenes sobre la destrucción causada por los ataques rusos.

Además, el jefe de Estado ucraniano apuntó en su mensaje que, en este contexto, resulta prioritario reforzar la defensa antiaérea, especialmente "la protección antibalística", la cooperación en materia de drones y el aumento de la presión sobre el agresor son las prioridades.

"Las sanciones contra Rusia y sus aliados por esta guerra deben aplicarse precisamente allí donde resulten más contundentes. Se necesitan medidas contundentes y operativas que obliguen a Rusia a avanzar hacia el fin de esta guerra", añadió Zelenski.