Sergio Yévenes, tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago y coordinador del despliegue de los voluntarios que fueron enviados a Venezuela para colaborar en el rescate de las víctimas tras los devastadores terremotos, afirmó en Cooperativa que deben "tomar todas las precauciones", porque la destrucción "es grande".

"Nosotros (como Cuerpo de Santiago) enviamos ocho voluntarios de un total de 45 que viajan. Este equipo (USAR BoCH) es clasificado, especializado en desastres y está debidamente calificado y certificado por un organismo internacional", aseguró.

Sin embargo, "hay que ser muy realista y, la verdad, la destrucción de Venezuela es bastante grande. Hay edificios colapsados por completo y otros colapsados parcialmente que tienen riesgo de un siguiente derrumbe. Por lo tanto, los equipos de emergencia, entre ellos nuestros Bomberos de Chile, definitivamente tienen que tomar todas las precauciones para poder trabajar para encontrar las víctimas", sostuvo Yévenes.

No obstante, "ya están trabajando, llevan dos días (...). Eso sí, nuesra labor no es que sea bastante rápida, sino que tenemos que tomar todas las medidas de seguridad (...). Es un trabajo bastante lento, pero estamos enfocados", cerró el comandante de Bomberos de Santiago.

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