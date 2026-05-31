Ernesto Belloni evalúa demandar a Paty Cofré "por dañar la honra"

El comediante Ernesto Belloni llevará Paty Cofré a tribunales, preparando una querella por injurias y calumnias contra la humorista luego de que ella afirmara haber recibido una bofetada de su parte.

Fue en el programa "La Divina Comida" donde la actriz recordó uno de los episodios que marcó el quiebre de la relación con su colega: "Viene y me manda un charchazo aquí en la cara en plena función. Yo lo miro y le dije: '¿qué te pasó? Me pegaste' (…) Le dije: 'Me pedís disculpas o me voy y te cago el sketch'".

El intérprete de Che Copete salió a negar categóricamente el episodio durante su aparición en Chile Podcast, asegurando que es "la infamia más grande que me ha pasado en la vida" y que "jamás le he pegado a una mujer".

La polémica fue abordada en el más reciente capítulo de "Primer Plano", donde se revelaron los planes de Belloni de llevar la situación a la justicia, sumando al comediante Mauricio Flores en las acciones legales.

"Este tema, sé de una fuente muy cercana a Ernesto Belloni, va a llegar a tribunales", aseguró el periodista Sergio Marabol en el programa de farándula de CHV, adelantando que "habrá una querella contra Paty Cofré y contra Mauricio Flores, ambos, una querella por injurias, por dañar la honra de Ernesto Belloni, y por calumnias, porque está acusando un delito, es decir, un hombre pegándole a una mujer es un delito y está penado por la ley".

Respecto a las razones para incluir a Flores en las acciones legales, el panelista explicó que "él (Flores) dice en una declaración, en la misma 'Divina Comida', dice: 'Yo no la vi, no me consta, pero sí le creo'. Y al creerle, está avalando un delito que es golpear a una mujer, por eso es que viene (su nombre) en la querella".