"Es insostenible": Michelle Carvalho emplazó a Max Luksic por ola de portonazos en Huechuraba

La modelo brasileña Michelle Carvalho envió un mensaje a Max Luksic, alcalde de Huechuraba, para demandar mayor seguridad en la comuna.

A través de Instagram, la ganadora de "Gran Hermano 2" denunció una ola de portonazos ocurridos en la zona donde vive.

"Alcalde, esta semana hemos sufrido cinco portonazos en nuestro sector. La situación de seguridad es insostenible. Le escribí por interno, pero no recibí respuesta", aseguró en el clip.

En este contexto, la figura televisiva solicitó "más patrullas" en el sector, señalando que en su comunidad "somos personas trabajadoras y solo necesitamos seguridad para poder salir y regresar a nuestros hogares con tranquilidad".

"Estoy a disposición de usted o del municipio para animar algún evento en la comuna. Solo le pido a cambio más seguridad", sentenció.

La respuesta de la Municipalidad

Posteriormente, la exchica reality reveló que la Municipalidad de Huechuraba se puso en contacto con ella, señalando que ya existe coordinación para solucionar el problema.

"Ya me contactó comunicaciones de la comuna. Vamos a marcar una reunión para ver la forma de poder aportar, de ayudar y avanzar juntos. Esa es la idea, así que ya está todo OK", aseguró.