"Es un regalo": Paulina Urrutia vuelve a la actuación en medio de tratamiento contra el cáncer

Tras siete años lejos de las teleseries, Paulina Urrutia vuelve a la actuación para participar de "El obrero que me enamoró", que estrenará en las plataformas digitales de Canal 13.

"Yo estoy feliz y agradecida... trabajé en Canal 13 durante tantos años y tengo mucha emoción de volver. Estar aquí grabando es emocionante", expresó la actriz a la estación televisiva.

La intérprete, que no participaba en una teleserie desde "Amar a morir" (TVN, 2018), confesó que "hacer esto es un regalo dentro de la situación en la que me encuentro".

Cabe recordar que la protagonista del documental "La memoria infinita" fue diagnosticada con cáncer en 2024 y actualmente se encuentra en tratamiento. "Estoy en una fase de espera para ver si los ciclos de quimioterapia que estoy teniendo dan buenos resultados o no", comentó.

Con más de tres décadas de trayectoria, la exministra de Culturas afirma que es "emocionante ser parte de un formato que recoge la historia del melodrama, pero con las reglas de la modernidad. Es un regalo que actores y actrices que han sido parte de la historia de las teleseries tengan estos espacios y que el público los pueda reconocer", destacó.

Finalmente, Urrutia, que compartirá reparto con Carolina Varleta y Hernán Contreras, resume el significado de este proyecto en su vida: "Esto es una gran oportunidad de trabajo y de hacer lo que nos gusta (...) Es bonito poder contribuir con el oficio y con la imagen, que también forma parte de este formato".