"Espero no se moleste": Cony Capelli aclaró la historia detrás del mensaje que le envió Gabriel Boric

La bailarina Cony Capelli aclaró el origen del saludo que recibió del expresidente Gabriel Boric, quien la felicitó por anunciar su embarazo.

En la última emisión de "Fiebre de Baile", la animadora Diana Bolocco consultó a la joven por el sorpresivo registro, que terminó compartiendo en sus redes sociales.

"Fue algo muy random. Espero que no se haya molestado por haberlo publicado", partió diciendo.

Bajo esta línea, la ganadora de Gran Hermano explicó que su mamá, Paola Capelli, "se consiguió el contacto y le pedió el favor. Nosotros no somos amigos, hemos hablado un par de veces por Instagram, pero nada más".

"Como expresidente, fue muy bonito el gesto, porque creo que yo también lo he apoyado de manera pública, que a veces es difícil, porque la política divide y eso es fome", reflexionó sobre el mensaje.

Finalmente, la bailarina reflexionó sobre su postura personal señalando que "antes era muy extremista y ahora que estoy más grande (...) entendí que los medios y los grises son positivos", concluyendo entre risas que Boric "es 'Conista', con esto lo digo todo".