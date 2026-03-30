"Estaba bien dentro de su gravedad": así fueron los últimos días de Eduardo Cruz-Johnson

La muerte de Eduardo Cruz-Johnson, recordado lector de noticias, ha causado conmoción en el mundo de la televisión nacional.

Este domingo, familiares del exrostro de TVN confirmaron su deceso a los 68 años, producto de complicaciones de una hipoglicemia como consecuencia de la diabetes que padecía.

Los últimos días de Eduardo Cruz-Johnson

En conversación con Las Últimas Noticias, Eduardo Cruz-Jarvis, hijo del comunicador, detalló cómo fueron los últimos días de su padre.

"Sabíamos que podíamos enfrentar este desenlace, era esperable porque sus chequeos médicos eran malos, pero no por eso es menos inesperado porque estaba bien dentro de su gravedad", partió diciendo.

Pese a que Cruz-Johnson vivía solo, estaba en constante comunicación con su familia y conversó por última vez con uno de sus hijos el día viernes, donde le contó que salió de la casa para ir a comprar.

Sin embargo, el sábado dejó de responder, encendiendo las alarmas entre sus cercanos: "Nosotros estábamos esperando por su estado de salud y agradecemos todo este tiempo extra que vivimos con él", agregó Cruz-Jarvis.

Respecto a la despedida del comunicador, su hijo señaló que "seguimos su voluntad y lo cremamos en una ceremonia muy privada con su mujer, sus tres hijos y nietos".

"Ahora estamos en el proceso de esperar el ánfora. Estamos desgarrados, nuestro padre siempre estuvo ahí para nosotros", sentenció.