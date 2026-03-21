Exactriz de "BKN" reaparece como parte del equipo de Comunicaciones del gobierno de Kast

Paulina Prohaska, ex actriz de la recordada serie "BKN", reapareció en la esfera pública tras integrarse al gobierno del presidente José Antonio Kast.

La intérprete, conocida por su rol como Anto en la producción juvenil de Mega, dejó hace años la televisión para enfocarse en el periodismo y las comunicaciones estratégicas.

En ese contexto, la profesional asumió como jefa de Comunicaciones de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), cartera encabezada por el ministro José García Ruminot.

Según registros, esta no es su primera experiencia en el sector público, ya que previamente trabajó en la misma repartición durante los gobiernos de Sebastián Piñera, además de desempeñarse en otros organismos estatales.

Asimismo, su trayectoria también ha estado ligada al mundo privado y a consultorías en comunicaciones, consolidando un perfil vinculado al ámbito político.

En paralelo, su vida personal también se conecta con ese entorno, ya que su esposo, Tomás Hoffmann, mantiene vínculos con el mundo político, contexto en el que se ha desarrollado su carrera actual.