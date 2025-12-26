Síguenos:
Tópicos: Magazine | Personajes

"Face reveal": Mike Milfort muestra el rostro de su hija por primera vez en sesión de fotos navideña

Publicado:
Redacción Cooperativa

El creador de contenido compartió imágenes familiares junto a su pareja y la pequeña, generando una ola de reacciones entre sus seguidores en redes sociales.

 mimiwebber_fotografia
contenido de servicio
Llévatelo:
El influencer chileno-haitiano Mike Milfort compartió una especial publicación que rápidamente captó la atención de sus seguidores, puesto que por primera vez mostró el rostro de su hija, de un año y medio, a través de una sesión de fotos familiar, difundida en redes sociales.

Milfort se sumó a las publicaciones navideñas con imágenes junto a su pareja, Melany Contreras, y su hija.

Las fotografías fueron acompañadas por el mensaje: "Feliz Navi nomas sin la dad, por que mi dad me dejó botado", escribió el ex participante del reality Mundos Opuestos.

El principal foco de atención, sin embargo, fue la decisión del creador de contenido de revelar por primera vez el rostro de la niña, algo que hasta ahora había mantenido en reserva.

Usuarios e influencers destacaron el gesto y comentaron la ternura de las imágenes y al momento especial, con mensajes como: "Face reveal!!!!!!! El mejor regalo de navidad"; o "Tiene la sonrisa del Mike y los ojos de la chichi, es preciosa".

