Fernando Solabarrieta reapareció en "Sin Filtros" y asumió consumo de alcohol: "Ese día no estaba bien"

El periodista Fernando Solabarrieta reapareció en la conducción de "Sin Filtros" luego de un errático episodio al que llegó a trabajar en estado de ebriedad.

Luego de unos días fuera de sus labores y tras ser reemplazado por Mara Sedini, Solabarrieta retomó su trabajo y explicó su ausencia asumiendo que "yo no estaba acorde, en mis condiciones profesionales, para conducir ese día el programa".

"Ese día no estaba bien. No hay más excusas. Ese día había participado en la despedida de un gran amigo que había partido y tal vez eso fue lo que me traicionó en una situación que yo enfrentó desde hace muchos años y en la que estaba muy bien, pero que es altamente traicionera", agregó, haciendo referencia al alcoholismo que padece.

En ese sentido recalcó que la decisión de salir al aire fue exclusivamente suya y que "pensé que podía continuar, pero lamentablemente los hechos hablan por sí solos, yo no podía continuar".

"Voy a luchar una y otra vez hasta lograr vencer una enfermedad que cada vez se me hace más traicionera", concluyó el periodista.