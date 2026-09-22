Felipe Correa y el futuro DT de la Roja: "No le hemos hecho una oferta a nadie"

La selección chilena ya se encuentra instalada en Saint Louis, Estados Unidos, donde completó su primer entrenamiento con miras a los exigentes duelos amistosos que disputará en Norteamérica frente al combinado local, Canadá y México.

En ese contexto, el gerente de selecciones de la Federación de Fútbol de Chile, Felipe Correa, atendió a los medios de comunicación y abordó el presente del combinado nacional, poniendo especial énfasis en la búsqueda del nuevo director técnico y defendiendo el proceso que lidera Nicolás Córdova.

"Estamos tranquilos con lo que hemos realizado. La decisión del entrenador se va a tomar una vez que asuma el nuevo directorio, con diferentes propuestas que vamos a presentar y evaluar en ese minuto. No le hemos hecho una oferta concreta a ningún entrenador", aclaró de entrada el directivo.

En esa misma línea, Correa explicó que los tiempos institucionales marcarán el camino: "Primero tiene que existir este proceso de cambio institucional. Nosotros tenemos que presentarles lo que hemos hecho y ellos tendrán que evaluar ese trabajo. Todo tiene un condicionante, que es cuándo empiezan las Clasificatorias. Lo que sí sabemos es que no van a partir en marzo".

Respecto a las críticas por el extenso interinato de Córdova, quien suma cerca de un año y medio a la cabeza del equipo adulto de forma paralela a las divisiones inferiores, el dirigente fue enfático en señalar que "no ha sido un tiempo perdido".

"Por el contrario, hemos trabajado de forma muy profesional con Nicolás y con este grupo de jugadores, dándoles herramientas que creemos son muy importantes para los desafíos que vienen", aseguró.

Consultado sobre una eventual ratificación definitiva del técnico en el banco absoluto, Correa evitó dar un portazo: "Más que descartar o confirmar, creemos que el trabajo que está haciendo Nicolás en selecciones juveniles se tiene que sostener y tener algún grado de involucramiento con la selección mayor, porque ese traspaso y flujo de información nos parece súper relevante".

Finalmente, el personero de la FFCh valoró el nivel de los rivales que enfrentará Chile en esta gira por Norteamérica: "Son instancias competitivas que hay que aprovechar. Necesitamos que nuestros jugadores tengan más partidos por la selección y competir con rivales que están por encima de nosotros en el ranking FIFA. Que sumen minutos en partidos de estas características es clave", concluyó.