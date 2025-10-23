"Fiebre de Baile" salva a Luli de ser detenida: no se presentó a audiencia por estar en el programa

La modelo y fisiculturista Nicole "Luli" Moreno, que ganó recientemente una competencia de dicha discilplina en Brasil, ha vivido unos días agitados.

Si bien, la figura televisiva fue celebrada al llegar a territorio nacional, The Clinic reveló que la participante de "Fiebre de Baile" tenía una orden de arresto por "rebeldía".

Según detalla el citado medio, la exchica reality, que tenía una causa por daños en un choque, no asistió a declarar el pasado 13 de octubre debido a que se encontraba trabajando en el programa de Chilevisión, donde estuvo desde las 10:00 horas hasta pasadas las 22:30 horas.

Al día siguiente, su abogado presentó una justificación por la inasistencia y solicitó una nueva fecha para presentarse, la que fue rechazada por el Juzgado de Policía Local de Las Condes, afirmando que citaron en varias ocasiones a la modelo.

Por su parte, Moreno negó esta versión, señalando que no existió una notificación válida para la primera audiencia y que, a raíz de esto, no correspondía afirmar una rebeldía reiterada.

La Corte revirtió orden de arresto

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de amparo presentado por la campeona fitness, concluyendo que no pudieron acreditar la primera notificación.

"La orden de arresto que se impugna fue dictada luego de no comparecer a una primera citación, en la que la amparada no se encontraba debidamente notificada", señalaron en el fallo.

Asimismo, el tribunal -que instruyó al tribunal de Las Condes fijar una nueva audiencia- reconoció la justificación de Luli, señalando que la medida adoptada por el Juzgado de Policía Local fue ilegal, desproporcionada y arbitraria.