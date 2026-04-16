¿Firmaron la paz? Demi Lovato y Selena Gomez emocionan con inesperado reencuentro

Tras una década alejadas, la cantante Demi Lovato y Selena Gomez tuvieron un emotivo reencuentro, que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores.

Las imágenes del momento fueron difundidas en redes sociales por ambas artistas, evidenciando un acercamiento que muchos interpretaron como una suerte de tregua entre ambas, ya que su último encuentro público se remontaba a 2015.

El reencuentro se dio en el inicio de la gira "It's Not That Deep Tour" de la estrella de "Camp Rock" en Orlando, Estados Unidos, instancia en la que también compartió escenario con Joe Jonas, integrante de los Jonas Brothers.

Cabe recordar que Lovato y Gomez se conocieron cuando eran niñas, mientras participaban en el programa "Barney & Friends", donde forjaron una estrecha amistad que se mantuvo durante sus primeros años en la industria.

Posteriormente, ambas formaron parte de Disney Channel, donde desarrollaron sus carreras como actrices y cantantes. Además de protagonizar sus propias series y películas, protagonizaron juntas "Programa de protección para princesas" (2008), uno de los proyectos más recordados por sus seguidores.

Con el paso del tiempo, las artistas tomaron caminos distintos y se distanciaron públicamente. Tras este reciente reencuentro, además, volvieron a seguirse mutuamente en Instagram.