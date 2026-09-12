Fran García-Huidobro estalló con Luis Jiménez: "¡Tú no has dicho nada!"

La anticipada entrevista de Luis "Mago" Jiménez con "Primer Plano" generó enorme decepción entre la audiencia al tener al exfutbolista evitando responder las preguntas de Fran García-Huidobro, a propósito de la infidelidad con su exesposa Coté López que quebró la relación con Gala Caldirola.

Jiménez era el único involucrado en la polémica que no había hablado en el estelar de farándula de CHV, pero en su participación se limitó a pedir disculpas y soltar lágrimas al expresar su arrepentimiento por la infidelidad.

"Me da pena, me da vergüenza. Creo que corresponde dar la cara, si bien lo hice desde el primer día con la persona que correspondía... A la persona que le debo explicaciones es a Gala, nadie más, también a su familia... A María José le debo disculpas por otras cosas, pero son situaciones que son, siento yo, caminos separados. También a mis hijos por exponerlos de esta manera", declaró.

La conversación se extendió por poco más de una hora, pero Jiménez optó por abstenerse de contestar la mayoría de las preguntas de la conductora, además de entregar respuestas vacías.

Sin embargo, cuando evitó referirse al rumor de que López habría ingresado drogas a Qatar -algo que la empresaria chilena desmintió-, la denominada "Dama de Hierro" terminó por perder la paciencia con el exfutbolista.

"Entiendo tu postura de que quieres ser un caballero y no quieres hablar de esto y no quieres hablar de lo otro. ¡Necesito que expliques algo! La madre de tus hijos ha sido acusada de llevar drogas a Europa… ¿tampoco tienes nada que decir al respecto?", emplazó la animadora, con Jiménez negándose a responder.

En un último intento por lograr que el exfutbolista se sincerara y dejara atrás las respuestas vacías, García-Huidobro le dijo que "tomaste un vuelo de 22 horas para venir a Chile, o sea, al menos tuviste 22 horas para pensar lo que ibas a decir aquí. Te voy a dar la última oportunidad de decir realmente algo que valga la pena. ¡No, te lo digo en serio! A ese nivel, porque estamos en una rotonda y te he tratado de sacar por la calle de acá, por la de allá, y tú no quieres salir por ninguna calle".

La conductora enfatizó en que lo que busca conocer "lo que tú sientes, que me digas la verdad, que no estés aquí pensando que valía la pena venir a decir perdón, disculpa y lavarte las manos como Poncio Pilatos".

"Estoy aquí asumiendo mi responsabilidad", le manifestó Jiménez.

Y la conductora replicó: "Yo no quiero que digas nada, ¡tú no has dicho nada! No sé si tienes a alguien en el teléfono que te está diciendo lo que puedes decir o no puedes decir, o la persona que te maneja o alguien te llamó o directamente esto es lo que viniste a decir".

"Esto es lo que vine a decir", sentenció Jiménez, tras lo cual la conductora de "Primer Plano" optó por dar por concluida la conversación.

García-Huidobro igualmente le agradeció la entrevista, "aunque debo confesar que no siento que hayas dicho nada. En lo que a mí convoca, no he cambiado mi opinión sobre ti después de esta entrevista".