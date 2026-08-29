Coté López hizo delirante petición: "Le pido a Gala que vuelva con Luis"

La exmodelo Coté López brindó una errática entrevista al programa "Primer Plano" en la que intentó explicar qué ocurrió en el quiebre de Gala Caldirola y Luis Jiménez por intervención suya.

Con un constante llanto, y desde República Dominicana, López pidió disculpas a la española asegurando que "ella no se lo merecía". "No se lo merecía ni ella ni su hijita, porque fue muy bacán conmigo", agregó.

Además señaló que "cuando hablé de sus romances estaba hablando desde la rabia, había sido aleonada por mucha gente y no tengo justificación para el daño que le hice a esa mujer".

También le recomendó a Caldirola darse una nueva oportunidad con Jiménez, pese a que ella intervino en la relación. "Le pido a Gala que vuelva con Luis, que escuche a su corazón y no a la gente", remató.

Lo ilegal

Uno de los aspectos más tensos y secretos de este escándalo fue la acusación de Gala contra Coté López de hacer algo "ilegal" mientras compartían residencia en Catar.

Sobre eso López aclaró que no se está hablando de drogas, si no que de un regalo que ella le hizo a Gala.

"La llamo al baño y su hija estaba en el living, y yo le digo 'Gala, les traigo un regalito para que tengan una noche de pasión'. Ella me dice que no, lo comparó con una droga... esto era una afrodisíaco", explicó López

"Ella me dijo que le hacía mal y yo no entendí. Luego llegó Luis acusándome y se llevó a mi hijo", cerró.