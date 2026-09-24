Fran Maira aborda accidente de tránsito en nuevo documental: "Sigo viviendo ese duelo"

La exchica reality Fran Maira abordó el accidente de tránsito que protagonizó en febrero pasado y sus consecuencias emocionales en su nuevo documental "Oveja Negra".

En el registro, la cantante recordó los días previos al hecho y cómo cambió su vida después de lo ocurrido. "Los dos días anteriores había estado en Viña, tenía todo, había firmado dos contratos con Chilevisión, estaba en la flor de la flor, y lo que pasó después, los recuerdos que tengo es pura angustia, fueron meses demasiado complicados para mí. Creo que sigo viviendo ese duelo todavía", relató.

En este contexto, la también cantante reconoció el impacto que tuvo el accidente en la familia del motociclista que resultó gravemente herido.

"Me hubiera esperado un segundo más y mi vida hubiera seguido igual... Te juro que todos los días me lo cuestiono (...) Le cambié la vida a una familia y a una persona. Entonces no entiendo por qué me pasó esta wea", expresó.

La suspensión del arraigo

En paralelo, Maira podrá viajar a Estados Unidos junto a su familia luego de que el tribunal autorizara la suspensión temporal del arraigo nacional entre el 1 y el 20 de octubre, previa entrega de una fianza de retorno de $2 millones.

Sobre el viaje, la joven explicó que fue organizado por su madre antes del accidente y defendió su decisión de solicitar el permiso. "Yo quería ir porque es mi familia, son momentos únicos, inolvidables, que quizás el día de mañana no pueda hacer. Y con mucho respeto pedimos el permiso, porque voy y vuelvo, es un par de días. Y creo que me merezco poder estar con mi familia y poder desconectarme", afirmó.