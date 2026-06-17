Fran Maira alza la voz tras acusaciones: "Nos han llegado mensajes de muerte y odio"

La exchica reality Fran Maira volvió a hablar de su compleja situación judicial, luego de que la familia de Mayerson Zapata, motorista al que atropelló en febrero, lanzara fuertes acusaciones en su contra.

Cabe recordar que el padre de la víctima, Luis Zapata Jaramillo, defendió la millonaria indemnización que están solicitando, que asciende a los 500 millones de pesos.

"Son $250 millones para él porque su destino es incierto. Nadie nos va a garantizar que Mayerson pueda volver a trabajar", explicó a "Zona de Estrellas".

Y añadió: "Los otros $250 millones son para la persona que tiene que cuidarlo, porque él necesita a alguien permanentemente", insistiendo en el estado crítico de su hijo.

Asimismo, María Zapata, madre de Mayerson, declaró que "la vida de Mayerson no tiene precio, pero él tiene necesidades (...) las deudas no se pagan solas. Hay que pagarlas y ayuda de ellos no tenemos".

La defensa de Fran Maira

En conversación con el programa "Hay que decirlo", la cantante urbana se refirió a la "situación profundamente delicada" que atraviesa.

"A mí y a mi familia nos han llegado una cantidad de mensajes de muerte increíble y de odio constantes por la falta de información correcta", partió diciendo.

Bajo esta línea, el rostro de CHV hizo énfasis en que "Hay un proceso judicial en curso, una investigación en la cual yo he estado 100% presente".

"No tengo por qué esconderme, pero las cosas no son así y lamento que esté sucediendo esto", agregó.