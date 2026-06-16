Fran Maira desmintió a familia de motorista: Los acusó de pedir millonaria indemnización

Tras recibir fuertes acusaciones, Fran Maira desmintió los dichos del padre de Mayerson Zapata, motociclista al que atropelló el pasado febrero.

La tarde del lunes, Luis Zapata Jaramillo conversó con "Zona de Estrellas", acusando un "abandono total" de parte de la exchica reality y su familia, quienes se habían comprometido a apoyarlos después del accidente.

Asimismo, el hombre describió a Maira como una persona "desalmada, inhumana y vacía", señalando que ni siquiera han recibido disculpas de su parte.

Fran Maira responde acusaciones

Mediante sus redes sociales, la jurado de "¿Cuánto vale el show?" compartió un comunicado para "aclarar y desmentir categóricamente parte importante de lo señalado" por el padre del joven.

"Desde el primer momento posterior al accidente, la familia de Francisca, a través de su padre, mantuvo contacto directo con don Luis Zapata, tanto de manera telefónica como presencial (...) Los abogados de Francisca mantuvieron contacto con la familia con el propósito de explorar posibles vías de acuerdo y colaboración. Este vínculo se extendió durante casi dos meses de manera directa y permanente", indicaron.

Asimismo, mencionaron que, luego del traslado de Mayerson a otro centro asistencial, el mismo Luis solicitó que todo contacto sea a través de Jeferson, su otro hijo, "quien comenzó a mantener contacto con nuestros abogados".

Bajo esta línea, detallaron que "se solicitó una reunión de carácter urgente donde se plantearon pretensiones indemnizatorias que superaban los 500 millones de pesos, antecedentes que se encuentran debidamente respaldados y documentados. Pese a los esfuerzos realizados, no fue posible alcanzar un acuerdo entre las partes".

Además, señalaron que la participante de "Fiebre de Baile" ha evitado visitar a la víctima por recomendación de sus abogados y equipo médico, acusando que "desde ocurrido el accidente, Francisca ha sido objeto de reiteradas amenazas de muerte y mensajes de extrema violencia".

"Nuestra familia lamenta profundamente este accidente y, especialmente, las graves lesiones sufridas por Mayerson. Sin perjuicio de ello, reiteramos que existe una investigación en curso destinada a establecer la dinámica de los hechos y las eventuales responsabilidades, circunstancias que aún no han sido esclarecidas en su totalidad", agregaron.

Finalmente, el equipo de la también artista urbana afirmó estar abierto a "colaborar con la investigación, contribuir al esclarecimiento de los hechos y buscar, dentro del marco legal vigente, una solución reparatoria adecuada".