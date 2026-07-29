Fran Maira reapareció tras agresión: debió constatar lesiones

La influencer Fran Maira reapareció en redes sociales tras reportarse una violenta golpiza que obligó a que fuera atendida de urgencia en una clínica, confirmando la agresión sufrió en los últimos días.

La exchica reality subió en sus Stories de Instagram una foto de unas rosas rojas con un mensaje donde se lee "Soy radiante. Soy una diosa". Es ahí donde la artista urbana deja ver uno de sus dedos con vendaje e inmovilizado con una férula.

Además, durante la mañana de este miércoles realizó una transmisión en vivo en la misma red social donde habló sobre sus próximos pasos de su carrera musical, dejando ver las graves lesiones que tiene en su rostro.

Maira, quien también enfrenta una compleja situación judicial tras haber atropellado al motociclista Mayerson Zapata en febrero pasado, evitó entregar mayores detalles del incidente y solo se enfocó en hablar de su próximo sencillo.

La transmisión de la artista donde deja ver sus lesiones.

Aunque la exparticipante de "Fiebre de Baile" evitó ahondar en la golpiza, sí se conoció que constató lesiones en la Clínica Alemana.

Así lo reveló la periodista Cecilia Gutiérrez al publicar en sus redes sociales un extracto del documento, donde se lee: "Paciente refiere agresión por terceras personas. Se realiza constatación de lesiones, descartándose lesiones traumáticas craneoencefálicas, cervicales y de cara".

"También se descarta lesiones de tórax, abdomen y pelvis. Se asocia herida cortante en dedo anular de la mano izquierda de carácter leve", detalla el texto.

El relato inicial de una supuesta trabajadora de la Clínica Alemana apunta a "su expareja y un grupo de amigos de él" como los autores de la golpiza contra Maira, aunque esto no ha sido confirmado.

Según Manuel González, en "Hay que decirlo" (Canal 13), la agresión tuvo lugar la noche del domingo cuando la influencer llegó a la casa de su expareja pareja para una fiesta, donde hubo un "enfrentamiento" entre Maira "y esta chica colorina, que estaría en compañía de amigos (...) Fran cree que esta persona orquestó la pelea que fue en frente de todos, incluso de su expareja, que habría presenciado todo sin intervenir para defender".

La publicación de Maira en Stories.

Recuerda que si eres víctima o testigo de violencia puedes solicitar ayuda gratuita llamando al fono 1455 de orientación y ayuda por violencia contra las mujeres, o a cualquiera de los siguientes números:

Fono Familia de Carabineros: 149

Policía de Investigaciones: 134

Fono Denuncia Segura: 600 400 0101

WhatsApp Mujer: +569 9700 7000