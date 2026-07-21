Fran Virgilio reflexiona sobre quiebre matrimonial con Karol Lucero: "Mi vida no podía quedarse detenida"

A casi un año del mediático quiebre matrimonial entre Karol Lucero y Fran Virgilio, la influencer rompió el silencio para reflexionar sobre la separación.

A través de Instagram, la creadora de contenido -que compartió el clip como parte de la promoción de la serie "Elle"- se sinceró sobre cómo enfrentó el quiebre con el exYingo, desmintiendo haberlo superado rápidamente.

"Hay gente que todavía cree que seguir con tu vida después de que se derrumba una relación es porque eres fuerte por naturaleza, pero no. Es porque un día entiendes que nadie lo va a hacer por ti", partió diciendo.

Bajo esta línea, la joven aclaró que cuando le sucedió, "mucha gente veía viajes, campañas, fotos bonitas y pensaba 'qué rápido salió adelante'. Lo que no veían era todo lo que me pasaba cuando apagaba la cámara, porque seguir trabajando cuando tienes el corazón hecho pedazos no es glamour, es disciplina".

"Es levantarte aunque no tengas ganas, es cumplir aunque nadie sepa cómo amaneciste, porque la responsable del camino en que va tu vida eres tú", añadió, asegurando estar bien "porque entendí que mi vida no podía quedarse detenida esperando una explicación, una disculpa o un final distinto".

Finalmente, Fran señaló que, tras este episodio, pudo aprender que "cuando dejas de demostrarle cosas a los demás y empiezas a demostrártelas a ti, es cuando todo cambia".

Cabe recordar que la relación entre Virgilio y el comunicador llegó a su fin en agosto de 2025, cuando Ilaisa Henríquez, conocida como DJ Isi Glock, confesó haber tenido un affaire con Lucero.