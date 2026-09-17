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Tópicos: Magazine | Personajes

Franco el Gorila expuso a mujer que lo discriminó y le exigió volver a su país

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cantante denunció ser víctima de una agresión xenófoba.

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El cantante Franco el Gorila denunció haber sido víctima de una agresión xenófoba y expuso a la mujer que lo insultó en sus redes sociales.

"¿Cómo me dijo?", comienza preguntando el reggeatonero en el clip publicado en su cuenta de Instagram. "Que devuélvete a tu país, porque no los queremos aquí", responde una mujer.

"Es una pena que estés aquí", agregó la mujer, quien también aseguró que le daba "lo mismo" la nacionalidad del artista.

"Por gente como usted este mundo está como está, basura", es la última frase que lanza Franco el Gorila en el video.

"Es 2026 y hay gente que aún sigue pensando así", agregó el cantante en la descripción de la publicación, donde recibió apoyo de figuras como Pablo Chill-E, Forest y el comediante La Botota, entre otros.

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