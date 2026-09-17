Seremi de Energía de Coquimbo dejó el cargo por reparos a sus títulos académicos

El seremi de Energía de la Región de Coquimbo, Fabián Paez, dejó su cargo este miércoles dado que no cumple con los requisitos académicos ni con los años de experiencia profesional exigidos por la ley.

De acuerdo con fuentes consultadas por Emol, la exautoridad -quien había asumido funciones el pasado 30 de marzo- no contaba con un perfil profesional legalmente apto para encabezar la repartición estatal, por lo que el Gobierno solicitó su renuncia.

Al momento de su presentación oficial en marzo, se anunció que Paez poseía los títulos de ingeniero en Minas y profesor en Educación Técnico Profesional, además de encontrarse cursando la carrera de Ingeniería Civil Industrial.

Sin embargo, la Contraloría General de la República detectó impedimentos para validar su toma de razón.

Una nueva baja ministerial sacude al gabinete regional tras concretarse la solicitud de renuncia a la autoridad de Energía en Coquimbo. (FOTO: (Seremi Energía Coquimbo/Captura)

Según trascendió, el personero contaba con un título profesional de ocho semestres que demandaba acreditar al menos ocho años de ejercicio laboral en el área, trayectoria con la que no contaba.

A su vez, su segundo plan de estudios contemplaba diez semestres lectivos -tramo que exige menor experiencia previa-, pero carecía de la categoría de título profesional, razón por la cual fue desestimado por el ente fiscalizador.

La salida 38 de un seremi en el Gobierno

Pese a que en sus antecedentes figuraban doce años de docencia en educación superior en materias de informática y administración, junto con competencias en gestión y liderazgo, dicho currículum no fue suficiente para subsanar los parámetros técnicos que fija la normativa.

La dimisión forzada de Paez representa la salida número 38 exclusivamente en el escalafón de secretarios regionales ministeriales dentro de la administración.

En el cómputo global del aparato gubernamental -que contempla también a ministras, subsecretarios y delegados provinciales-, el registro total asciende a 48 desvinculaciones o renuncias de autoridades.

Tras confirmarse su salida, la titularidad o subrogancia de la Seremi de Energía en la Región de Coquimbo quedará en manos del actual seremi de Minería de la misma zona, Juan Carlos Salinas.