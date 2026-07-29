"Fue muy terrible": Maly Jorquiera recordó la pérdida de su primer embarazo

La comediante Maly Jorquiera se emocionó al recordar la pérdida de su primer embarazo, en un llamado a visibilizar una realidad que afecta a muchas mujeres y que es más común de lo que cree.

Se trata de la primera vez que la comediante habla sobre aquella dolorosa experiencia, sincerándose durante la conversación con Vero Calabi en su nuevo podcast "Bendis", cuya propuesta es, justamente, "hablar de crianza y maternidad con humor, pero sin esconder lo que normalmente se calla".

"Yo perdí una guagua" cuando tenía tres meses de embarazo, reconoció la ex "El Club de la Comedia", dando cuenta de que "es más clásico de lo que uno cree, se pierden muchas guagüitas".

Calabi complementó que "es muy común, pero, además, no se le da la visibilidad que necesita, que requiere. La mamá queda más sola".

"Da como pena, no quieres dar más lástima", agregó Jorquiera. "Perdí esa guagüita y fue muy terrible".

La comediante se convirtió en madre de Lucas en 2017, junto a su expareja Sergio Freire.