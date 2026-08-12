"Fui al cielo y vi a mi mamá": Maly Jorquiera recordó grave complicación tras el parto de su hijo

La comediante Maly Jorquiera reveló una complicación que sufrió al dar a luz a su hijo Lucas, fruto de su relación con Sergio Freire.

En el podcast "Bendis", la actriz recordó una presunta negligencia médica que vivió en la clínica, la cual la tuvo cerca de la muerte.

En este contexto, la artista señaló que el niño nació mediamente un parto asistido con fórceps y que, en dicho momento, sintió fuertes dolores abdominales que fueron ignorados por el personal médico. En tanto, todo empeoró después cuando sufrió una hemorragia y varios desmayos.

"El dolor era tanto que me fui al cielo, de verdad. Vi la luz al final del túnel y vi a mi difunta mamá. Le decía 'mamá, no me hagas devolverme, estoy sufriendo mucho', y mi mamá me dio la vuelta y me dijo 'devuélvete, anda a vivir lo que yo viví con ustedes'. Cuando reaccioné, la gente me estaba cacheteando para que volviera", relató.

Tras el crítico episodio, la comediante explicó que la hemorragia se debió a que el equipo médico no retiró por completo los restos de placenta antes de suturarla y, debido a la urgencia y al sangrado interno, el ginecólogo de turno debió realizar una dolorosa intervención en la misma habitación y sin anestesia para estabilizarla.

A pesar del traumático episodio, Jorquiera decidió no iniciar acciones legales contra el centro de salud para enfocar toda su energía en su recuperación y en su recién nacido. Hoy, al reflotar su testimonio, la comediante busca visibilizar la violencia obstétrica y respaldar a otras mujeres que hayan atravesado por situaciones similares.