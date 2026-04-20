"Gente mala": Marcianeke sufrió el robo de su auto mientras realizaba show

El cantante urbano Marcianeke sufrió el robo de su automóvil este fin de semana, mientras se encontraba dando un show.

A través de su cuenta de Instagram, el artista expuso la situación, señalando que el vehículo involucrado es un Dodge Durango en color blanco.

"Estoy bien, mi gente, solo que se la llevaron estacionada a la vuelta del estadio mientras yo estaba adentro del show", escribió en el posteo, dando a conocer información sobre el vehículo.

"Gente kl mala, mientras uno hace las cosas bien, tiene que pasar tópinas. Dios quiera que vuelva a mis manos" (sic)", añadió.

Cabe mencionar que la camioneta de Matías Muñoz, nombre real del intérprete de "Muñeca", está avaluada en más de 30 millones de pesos.