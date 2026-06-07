Paraguay aterrizó en EE.UU. para su retorno a un Mundial tras emotiva despedida guaraní

La selección de Paraguay aterrizó este domingo en la ciudad de San José (California, EE.UU.), donde fue recibida por grupos de efusivos seguidores después de una emotiva despedida en su país, que incluyó una colorida y bulliciosa caravana hasta el aeropuerto "Silvio Pettirossi", el principal del país.

"¡Hola, Estados Unidos! La Albirroja ya está en San José, California, lista para afrontar la Copa del Mundo", publicó la Albirroja en su cuenta de X, y aseguró que el conjunto nacional llegó "¡con la ilusión de todo un país!".

Los pupilos del técnico argentino Gustavo Alfaro partieron en un vuelo chárter y el avión despegó en medio de un arco de agua lanzado desde dos máquinas de bomberos.

"En esta aeronave no solo viaja la Albirroja, viajan los sueños, la pasión y determinación de la garra guaraní", dijo, desde la torre de control, la operadora de la terminal aérea encargada de despedir a los jugadores, según un video publicado este domingo por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) de Paraguay.

La demora en la salida aparentemente se debió a los ajustes que debieron hacer de forma remota los técnicos de la empresa contratada para el despacho de la aeronave, explicó el presidente de la Dinac, Nelson Mendoza, al canal ABC.

El avión, un Boeing 777, aguardó en la pista a la llegada de los autobuses que transportaban al seleccionado paraguayo hasta un aeropuerto engalanado con los colores del tricolor patrio.

Para este domingo está previsto un entrenamiento en el Spartan Soccer Complex, de San José, anticipó la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

El retorno de la Albirroja a la cita mundialista después de 26 años ha generado una enorme expectativa entre los aficionados guaraníes, que colmaron el viernes el estadio Defensores del Chaco para el partido amistoso en el que Paraguay venció 4-0 a su similar de Nicaragua.

Paraguay debutará en el Mundial 2026 el 12 de junio ante uno de los anfitriones, Estados Unidos, en el SoFi Stadium de Los Ángeles, con aforo para 70.000 espectadores.

El cronograma establece que el equipo que dirige Alfaro se enfrente el 19 de julio a Turquía por la segunda fecha de la zona y cierre la fase de grupos ante Australia el día 25.