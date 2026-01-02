George Clooney responde a las burlas de Trump por su ciudadanía francesa

El actor estadounidense George Clooney respondió públicamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que se burlara de él y de su familia por haber obtenido la nacionalidad francesa, en una declaración difundida este jueves por el medio The Hollywood Reporter.

Clooney respondió: "Tenemos que hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande"apunta directamente al eslogan Make America Great Again (MAGA), utilizado por Trump desde su campaña presidencial de 2016. "Empezaremos en noviembre", dijo en alusión a las próximas elecciones de medio término.

En efecto, en noviembre se realizarán los comicios legislativos en Estados Unidos, donde el Partido Demócrata aparece como favorito según encuestas de YouGov y Big Data Poll, citadas por The New York Times.

Este cruce ocurrió luego de que el mandatario publicara un mensaje en Truth Social, donde arremetió contra Clooney y su esposa, calificándolos como "dos de los peores pronosticadores políticos de todos los tiempos". Aprovechó además la ocasión para criticar a Francia y vinculó sus problemas de delincuencia con la gestión migratoria del país europeo.

En paralelo, durante la promoción de su nueva película "Jay Kelly", Clooney se refirió a la situación del periodismo en Estados Unidos y al rol de la televisión pública, y sostuvo en una entrevista: "Bari Weiss -editora jefe del canal- está desmantelando CBS News ahora mismo".

"¿Me preocupan los estudios de cine? Claro. Es mi negocio, pero mi principal lealtad es hacia mi país", afirmó Clooney y agregó: "Me preocupa mucho más cómo nos informamos y cómo vamos a discernir la realidad sin una prensa que funcione".