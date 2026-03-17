Gisella Gallardo aclara polémica y responde a Pamela Díaz: "No me hago la víctima"

Este martes, Gisella Gallardo reapareció en "Hay que decirlo" para aclarar su ausencia en el episodio anterior.

Durante la última transmisión del programa de farándula, la panelista explicó que no asistió al capítulo del lunes por una decisión tomada por ejecutivos del canal, luego de la discusión que protagonizó con Pamela Díaz en el espacio.

En su regreso al panel, la comunicadora abordó la polémica y afirmó: "No corresponde que yo me siente acá a hablar de todo lo que dijo Pamela ayer, prefiero conversarlo con ella... lo voy a conversar con ella porque no me hago la víctima, no soy una mosca muerta".

"Tampoco falté ayer porque yo quise, yo quería venir a conversar con ella, pero los ejecutivos prefirieron que no", señaló en el programa.

La discusión se produjo en medio de la polémica que involucra a Marité Matus, su exesposo Camilo Huerta y Trinidad Neira, hija de Pamela Díaz, luego de que surgieran acusaciones de una supuesta infidelidad. El tema fue comentado en el panel del programa de Canal 13.

En ese contexto, Gallardo fue mencionada en la controversia y el tema derivó en un tenso intercambio con Díaz durante la emisión del espacio.