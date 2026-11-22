Tras su polémico e inesperado despido de Canal 13 hace cuatro meses, la periodista Gissella Gallardo volverá a la señal de Luksic.

De acuerdo con lo informado por Glamorama, la comunicadora recibió la invitación por parte del excanal del angelito para retomar su trabajo como panelista de farándula, reemplazando a Marcela Vacarezza en "Alfombra Roja".

Vacarezza no renovará su contrato, que termina en diciembre, apuntando a la "agresividad" de la competencia, específicamente de Fran García-Huidobro en "Plan Perfecto", de Chilevisión. La psicóloga y comunicadora solo estuvo dos meses en el espacio de farándula de Canal 13, y ahora priorizará la crianza de su hijo menor y proyectos personales.

Gallardo sucederá a Vacarezza en enero, con la expareja de Mauricio Pinilla regresando a la señal tras su bullada salida de agosto pasado, cuando ella y Manu González fueron desvinculados como panelistas de "Hay que decirlo".